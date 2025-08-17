Ein Neuanfang nach schwerem Unfall: Dennis Gluska: Vom Rollstuhl-Patient zum Kampfsport-Star
Zwischen diesen Bildern liegen zehn Jahre: Dennis Gluska hat sich aus dem Rollstuhl zurück ins Leben gekämpft. Foto: privat/Roaming Rolls (re.)

Vor zehn Jahren wurde Dennis Gluska durch einen schweren Unfall zum Pflegefall. Heute, eine Silbermedaille im BJJ und ein neues Leben später, beweist er: Aufgeben ist keine Option.

Dennis Gluskas Unfall jährt sich bald zum zehnten Mal. Am 31. Oktober 2015 wurde der heute 52-Jährige in Stuttgart-Feuerbach auf dem Roller von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Seitdem ist Gluska gehbehindert, das Laufen fällt ihm so schwer, dass er selbst kurze Distanzen mit dem Rollstuhl überbrücken muss. Schmerzen sind sein täglicher Begleiter, bis heute muss er täglich Reha-Übungen und Gymnastik machen, sonst kommt er nicht durch den Tag. Und nun hat genau dieser Mann in Phuket, Thailand, bei einem BJJ-Turnier (Brazilian Jiu Jitsu) eine Silbermedaille gewonnen. Er wohnt mittlerweile mit sechs Hunden und sieben Katzen auf Koh Samui und hat die Liebe seines Lebens gefunden. Aber von vorn.

