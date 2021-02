1 Buddy Bosch, Ela Kirchner, Stefan Weidner und Olaf Nägele (von links) Foto: Roberto Bulgrin

Es gibt Menschen, die in Coronazeiten über sich hinauswachsen. Ihnen widmen der Esslinger Musiker Buddy Bosch und seine Mitstreiter Daniela Kirchner, Olaf Nägele und Stefan Weidner ein Lied. Der Clou des Projekts, das sie gemeinsam mit unserer Zeitung starten: Die EZ-Leser sind zum virtuellen Mitsingen eingeladen.

Esslingen - Corona verlangt uns allen eine Menge ab: Lockdown, Abstandsregeln, Hygienevorschriften und die ständige Unsicherheit, was die Pandemie noch bringen wird, zerren bei vielen mächtig an den Nerven. Da kann man allzu leicht in Tristesse verfallen. Doch es gibt auch in diesen Zeiten viele hoffnungsvolle Zeichen – und Menschen, die in der Krise über sich hinauswachsen: Krankenschwestern und Ärzte, Alten­pfleger, Künstler, Lehrer, Polizisten, Geschäftsleute und viele mehr tun eine Menge, damit der Laden auch in diesen Zeiten läuft. Die Musiker Buddy Bosch und Stefan Weidner, die Sängerin Daniela „Ela“ Kirchner und der Autor Olaf Nägele haben eine Anregung unserer Zeitung aufgegriffen und machen einen Song für die heimlichen Helden der Coronazeit. Ihre Botschaft ist klar: „Nur gemeinsam sind wir stark.“ Und deshalb verfolgen die Lieder-Macher ein ganz spezielles Konzept: Die Corona-Helden werden nicht nur besungen, sondern auch ins Bild gesetzt. Den Refrain übernehmen unsere Leserinnen und Leser. So soll ein stimmgewaltiger Chor entstehen. Wer mitsingen möchte, sollte sich rasch melden, denn Buddy Bosch und seine Mitstreiter drücken aufs Tempo: „Jetzt ist genau die richtige Zeit für solch ein Projekt. Die Menschen brauchen Ermutigung – auch diejenigen, die andere immer ermutigen.“