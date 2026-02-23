Ein letztes Zuhause in Aichwald: Hundehospiz im Kreis Esslingen – Hier dürfen alte Vierbeiner in Würde sterben

Frederic Feicht 23.02.2026 - 16:42 Uhr , aktualisiert am 23.02.2026 - 16:42 Uhr

Hundehospiz im Kreis Esslingen – Hier dürfen alte Vierbeiner in Würde sterben

1 Die beiden Hündinnen Tessy und Alisa (von links) fühlen sich wohl bei Jürgen Völker. Foto: ff

Jürgen Völker gibt alten Hunden ein liebevolles letztes Zuhause. In seinem Haus in Aichwald leben sie bis zu ihrem Tod. 26 Urnen erinnern an die Tiere, die er bereits begleitet hat.











Im Essbereich seines Hauses in Aichwald hat Jürgen Völker einen ungewöhnlichen Ort der Erinnerung geschaffen: Eine Art kleiner Urnenfriedhof. Auf einer Kommode sind zahlreiche liebevoll gestaltete Hundebilder samt Pfotenabdrücke sowie die dazugehörigen Urnen von verstorbenen Hunden aufgereiht. Vorne das Bild seiner vor viereinhalb Jahren verstorbenen Frau Lenore. „Sie war genauso verrückt wie ich“, sagt der 66-Jährige. „Sie konnte auch nie Nein sagen. Auch wenn ich mal gesagt habe, dass wir keinen Hund mehr aufnehmen können, hat sie gemeint, das müssen wir machen.“