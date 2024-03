Ein Leben für das Handwerk: Helmut Kotz im Alter von 86 Jahren verstorben

1 Helmut Kotz ist am vergangenen Sonntag verstorben. Er wurde 86 Jahre alt. Foto: /privat

Der vielfach ausgezeichnete Stuttgarter Ehrenkreishandwerksmeister war auch Mitbegründer des Energieberatungszentrums.











Das Stuttgarter Handwerk trauert um seinen Ehrenkreishandwerksmeister Helmut Kotz. Er ist am vergangenen Sonntag im Alter von 86 Jahren verstorben. Seit 1972 war er in der Innung für Sanitär und Heizung Stuttgart aktiv. Von 1981 an bekleidete Helmut Kotz sechs Jahre lang das Amt des Obermeisters und wurde danach zum Ehrenobermeister der SHK-Innung Stuttgart-Böblingen ernannt. Zum Kreishandwerksmeister wurde Helmut Kotz 1985 gewählt, das Amt hatte er 18 Jahre inne. Danach wurde er zum Ehrenkreishandwerksmeister ernannt.

Berufsstart mit 13 Jahren im elterlichen Betrieb

Kotz war von 1984 bis 2002 in der Vollversammlung der Handwerkskammer Region Stuttgart aktiv, davon 13 Jahre als Vizepräsident. Er hatte im Alter von 13 Jahren im elterlichen Betrieb seine Ausbildung begonnen. Mit seiner Frau übernahm er 1963 die Firma und baute sie zu einem mittelständischen Unternehmen der Sanitär- und Heizungsbranche aus. Schon seit dieser Zeit und bis heute hat die Ausbildung von Jugendlichen im Unternehmen einen hohen Stellenwert. Zahlreiche Söhne von Betriebsinhabern wurden in der Firma auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet.

Durch seine Tätigkeit als vereidigter Sachverständiger und Innungsobermeister und das daraus resultierende Wissen legte Helmut Kotz den Grundstein für eine weitere positive Entwicklung des Familienunternehmens. Im Jahr 2003 übergab er das Zepter an seinen Sohn, den Stuttgarter CDU-Fraktionsvorsitzenden Alexander Kotz, der es in der dritten Familiengeneration führt und aktuell 22 Mitarbeiter beschäftigt.

Soziales Engagement und Handwerksmessen

In die Amtszeit von Helmut Kotz als Kreishandwerksmeister fallen wichtige neue Aktivitäten wie die Handwerksmessen auf dem Killesberg, die ersten Anfänge von Ausbildungsinformationstagen oder das soziale Engagement des Stuttgarter Handwerks bei „Weihnachtsmann & Co.“. Der Verstorbene war Mitbegründer des Energieberatungszentrums.

Helmut Kotz ist Träger des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse, der Staufermedaille des Landes, der Ehrenplakette, der Goldenen Ehrennadel der Handwerkskammer Region Stuttgart und der Goldenen Ehrennadel mit Brillant der Kreishandwerkerschaft Stuttgart.