In Stuttgart und im Zug Keine Fahrt nach Venedig: Mann rastet mehrfach aus

Gleich mehrfach hat ein Betrunkener am Donnerstag Bahnmitarbeiter und Fahrgäste beleidigt und bedroht. Erst hat das am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst, später einen zweiten in Ludwigsburg.