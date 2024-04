Ein Jahr Trainer des VfB Stuttgart: Was sich beim VfB unter Sebastian Hoeneß alles verändert hat

1 Der Vater des Stuttgarter Höhenflugs: Sebastian Hoeneß. Foto: Baumann

Seit genau einem Jahr hat Sebastian Hoeneß beim VfB höchst erfolgreich das sportliche Sagen – und den Club dabei weit über den reinen Tabellenplatz hinaus geprägt.











Der VfB Stuttgart ist am Tiefpunkt, als er am 3. April 2023 seinen vierten Trainer in einer Saison präsentiert. Sebastian Hoeneß soll’s richten, den Tabellenletzten retten, das Schreckensszenario Abstieg abwenden. Und, notfalls, auch den Neuaufbau gestalten. „Ligaunabhängig“ gelte der Vertrag, teilt der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth auf der Pressekonferenz im Bauch der Stuttgarter Arena mit. Ein Jahr später lässt sich festhalten: Auftrag übererfüllt. Der Stuttgarter Steigflug vom Relegationsteilnehmer zum Champions-League-Aspiranten sucht zwar nicht seinesgleichen in den Bundesliga-Annalen, denn der 1. FC Kaiserslautern wurde 1998 einst als Aufsteiger Meister. Ziemlich dicht dahinter reiht sich die rapide Entwicklung des VfB aber schon ein, die mehr als nur starke Ergebnisse umfasst. Wie hat sich der VfB unter seinem Erfolgscoach entwickelt?