Ein Jahr Coronapandemie in der Region Stuttgart

1 Eine Krankenschwester spritzt einer Seniorin Impfstoff. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Jahr Coronapandemie: Bisher haben sich drei Prozent der Stuttgarterinnen und Stuttgarter mit dem Virus infiziert. Immerhin wird etwas mehr als bisher geimpft. Doch es gibt Lücken in der Impfverordnung.

Stuttgart - Es ist ein Jahrestag, den keiner feiern will. Ein Jahr ist es her, es ist der 4. März 2020, als in Stuttgart die ersten Coronafälle registriert wurden. „Eine Frau und ein Mann mittleren Alters waren positiv getestet worden“, erklärt die Stadtverwaltung aus diesem Anlass.