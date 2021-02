14 Hans Daiber bei der MorgenrasurFoto:Andreas Reiner Foto:

Der 67-jährige Hans Daiber lebt auf seinem Hof in dem 450-Einwohner-Dorf Oberwälden. Ein Heim für behindertengerechtes Wohnen wäre für ihn nie in Frage gekommen. Der ganze Ort hilft mit, dass das so bleiben kann.

Oberwälden - An der Tür des Daiberhofs hängt ein großes Schild: „Hans suchen per GPS.“ Es folgt eine Anleitung in vier Schritten. Erstens: eine SMS an Hans aufsetzen. Zweitens: Stern, Raute, Null, Raute eingeben. Drittens: die GPS-Daten abwarten. Viertens: mit Google Maps Hans’ Standort ermitteln.