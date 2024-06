Warum in Lichtenwald Gesang und Sport Volltreffer sind

1 Constanze Seitz singt mit den Kindern: „Das Runde muss ins Eckige, das Runde muss ins Tor...“ und auch das Outfit stimmt. Foto: Horst Rudel

EM 2024 Der Gesangverein Frohsinn und der TSV Lichtenwald veranstalten zum Beginn der Fußballeuropameisterschaft gemeinsam ein ungewöhnliches Fest für die ganze Familie.











Besonders bunte Blüten treibt die Freude über die Fußball-EM in Lichtenwald. Die Schurwaldgemeinde, die wegen ihrer hohen Dichte an Kulturschaffenden gern auch als Künstlerdorf bezeichnet wird, punktet zum EM-Auftakt an diesem Freitag ab 17 Uhr mit einem bunten Fest für die ganze Gemeinde rund um die Mehrzweckhalle .