Ein Fall aus Spiegelberg: Pflegebedürftigen droht Rausschmiss aus dem Seniorenheim

1 Das denkbar schlimmste Szenario: Eine Pflegebedürftige einfach vor die Tür zu setzen. Foto: Gottfried Stoppel

Viele Pflegebedürftige können die Kosten von Seniorenheimen nicht aufbringen. So auch eine 73-Jährige, die beinahe ihren Heimplatz in Spiegelberg verloren hätte.











Heidemarie leidet seit Jahren unter Demenz. Ihr entfallen Namen von Angehörigen, sie sucht quälend nach Worten, sie vergisst, wo sie Briefe, Unterlagen, Dokumente aufbewahrt hat. Die 73-Jährige lebt im Spiegelhof in Spiegelberg, einem auf Demenz spezialisierten Pflegeheim. Ihr echter Name ist der Redaktion bekannt, soll hier aber nicht genannt werden.