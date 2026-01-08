Ein Ex-Brandopfer berichtet: Katastrophe in Crans-Montana – Erinnerungen an „schlimmste Zeit meines Lebens“

1 In Crans-Montana ist das Gedenken an die Opfer der Brandkatastrophe groß. Foto: Antonio Calanni/AP/dpa

Wie geht das Leben weiter, wenn die Haut zum großen Teil verbrannt wurde? Ein Esslinger erzählt vom mühsamen Weg der Heilung – und bietet Hilfe für die Opfer von Crans-Montana an.











Link kopiert

Als Carsten Spengler von der Brandkatastrophe der Silvesternacht im Schweizer Ski-Ort Crans-Montana erfahren hat und von den vielen jungen Patienten, die mit schweren Brandverletzungen in Spezialkliniken ausgeflogen werden mussten, verfasste er eine E-Mail: „Mich hat die Katastrophe in Crans-Montana mehr erschüttert, als ich zunächst glauben wollte“, schrieb er an das Marienhospital Stuttgart, wo derzeit eine der schwer verletzten Personen versorgt wird.