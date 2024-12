Ein Esslinger erlebt das frohe Fest in Bangkok: Weihnachten zwischen Kitsch und kurzen Hosen

Ein Esslinger erlebt das frohe Fest in Bangkok

23 Ralf Weinberger erlebt in Bangkok Weihnachten zwischen Kitsch und kurzen Hosen. Foto: privat

Weihnachten ist für den Esslinger Ralf Weinberger mit schönsten Kindheitserinnerungen verbunden, doch mittlerweile fehlt ihm die gewohnte Leichtigkeit. Deshalb verbringt er das frohe Fest in Fernost – und erlebt dort eine ganz andere Art, Weihnachten zu feiern.











Link kopiert

Viele haben es genossen, Weihnachten daheim im Kreise ihrer Lieben im Lichterglanz des Christbaums zu verbringen, den Alltagsstress für einige Stunden hinter sich zu lassen und die altvertrauten Traditionen zu leben. Doch es geht auch anders. „Weihnachten ist die perfekte Zeit, um zu verreisen“, wirbt die Tourismusbranche, und manche folgen nur zu gerne diesem Rat und verbringen die Festtage in fernen Ländern. Den Esslinger Ralf Weinberger zieht es über Weihnachten nach Fernost, dabei erlebt er Bangkok keineswegs als weihnachtsfreie Zone. Was den 62-Jährigen immer wieder reizt, die Festtage in der thailändischen Hauptstadt zu verbringen, verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung.