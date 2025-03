Ein Esslinger erlebt das Erdbeben in Bangkok: Wenn die Welt ins Wanken gerät – „Ich wollte so rasch wie möglich raus“

1 Die Erleichterung ist ihm ins Gesicht geschrieben: Nach dem schweren Erdbeben in der thailändischen Hauptstadt Bangkok suchte der Esslinger Ralf Weinberger wie viele andere Menschen Zuflucht in einem Park. Dort konnte er wenige Stunden später schon wieder lächeln. Foto: privat

Das Erdbeben in Südostasien hat viele Todesopfer gefordert. Der Esslinger Ralf Weinberger hat die Katastrophe in der thailändischen Hauptstadt Bangkok erlebt. Für ihn ging das Beben glimpflich aus, doch die Bilder des Unglücks gehen ihm nicht aus dem Kopf.











Ralf Weinberger ist Esslinger durch und durch. Doch in der kältesten Zeit des Jahres zieht es den 62-Jährigen nach Fernost. Weil sich dank Internet und Smartphone auch in der Ferne arbeiten lässt, verbringt er jedes Jahr einige Wochen in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Er liebt das Land, die Menschen und die fernöstliche Gelassenheit. Dass seine Welt plötzlich ins Wanken geraten könnte, hätte er nie vermutet. Doch von einem Augenblick auf den anderen war am Freitag alles anders: Ein schweres Erdbeben hat Thailand und Myanmar erschüttert, zahlreiche Menschen wurden verletzt oder gar getötet.