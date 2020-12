Jedes Mal, wenn eine Glasflasche die riesige Spülmaschine bei Coca-Cola in Deizisau verlässt, klirrt es leise. Denn jede Flasche schiebt eine andere durch die Führungsschienen der Produktionsanlage vor sich her in Richtung Füller. Hier kommt das Getränk in die Flasche.

Etwa 25 Mal wird eine Mehrweg-Glasflasche hier im Coca-Cola Werk direkt an der B10 wieder befüllt. Die Pfandflaschen sind Teil eines wichtigen Kreislaufs, denn das Mehrwegsystem lebt davon, dass Flaschen wieder zurückkommen. „Passiert das nicht, sind sie möglicherweise dort gelandet, wo sie auf keinen Fall hingehören – im Müll. Das wollen wir vermeiden, unabhängig davon, ob es sich um Glas, PET, Einweg- oder Mehrwegpfandflaschen handelt“, sagt Thomas Sprecher, Betriebsleiter in Deizisau. „Auch wenn Pfandflaschen hierzulande recht selten im Müll oder der Natur landen, können wir alle in Deutschland dazu beitragen, dass noch mehr über das Pfandsystem zurückkommen. Dazu müssen einfach nur alle Pfandflaschen wieder abgegeben werden.“

Etwa 97 Prozent aller bepfandeten Verpackungen werden durch das deutsche Pfandsystem wieder eingesammelt. Allein in Deizisau kommen so im Durchschnitt 40.000 Kisten Leergut pro Tag zurück – eine Menge, die dort auch benötigt wird: „Wir füllen hier auf zwei Produktionsanlagen bis zu 80.000 Mehrwegflaschen pro Stunde ab. Knapp zehn Millionen Kisten haben wir 2019 produziert – PET und Glas, und zwar ausschließlich Mehrweg“, sagt Sprecher. In Spitzenzeiten dauert es gerade mal einen Tag, bis eine Kiste Coca-Cola, Fanta oder Lift Apfelschorle das Werk im Landkreis Esslingen wieder verlässt.

Um den Kreislauf zu unterstützen, hat Coca-Cola in Deutschland von 2016 bis 2019 etwa 250 Millionen Euro in die Mehrwegabfüllung investiert. Das kam auch dem Deizisauer Mehrwegbetrieb zu Gute, der davon fünf Millionen Euro erhielt: „Wir haben die Produktionsanlagen monatelang umgebaut und eine neue Reinigungsmaschine für Flaschen in Betrieb genommen“, sagt Sprecher. Sie spart bis zu 40 Prozent Wasser und 30 Prozent Energie ein. Die riesige Spülmaschine war aber nicht die einzige Investition am Standort: „Nach mehr als 20 Jahren füllen wir in Deutschland wieder Coca-Cola in 1-Liter Glasflaschen ab – und das hier in Deizisau.“

Wer die 1-Liter Glasflasche noch von früher kennt, fühlt vielleicht den Unterschied: Sie bringt 132 Gramm weniger Gewicht auf die Waage. „Wir beschäftigen uns schon lange damit, wie wir Material vermeiden oder reduzieren können, um unsere Verpackungen noch nachhaltiger zu gestalten“, sagt Sprecher. Das gilt natürlich auch für Einwegpfandflaschen: Deshalb hat sich Coca-Cola das Ziel gesetzt, den Anteil von recyceltem PET in neuen Flaschen zu erhöhen. „Wir wollen zukünftig noch mehr Neumaterial einsparen, um auch hier den Wertstoffkreislauf zu schließen.“