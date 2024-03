Ein Berliner Rentner-Paar und der Neuanfang im Schwarzwald: Das Wirtshaus im stillen Tal

1 Dorothea und Reinhard Sulies Foto: Martin Tschepe

Reinhard und Dorothea Sulies sind von Berlin in den tiefsten Schwarzwald gezogen. Das Paar im Rentenalter hat dort eine ehemalige Flößer-Schänke zu einem gemütlichen Gasthaus umgebaut.











Ein schmuddelig grauer Wintertag im verwunschenen Heubachtal. Unter freiem Himmel ist es an diesem Vormittag mitten im Schwarzwald recht ungemütlich. Es nieselt, die Luft ist kühl. In den Bäumen rund um den Auerhahn hängen Nebelschwaden. Auf der schmalen Straße, die sich von Schiltach fünf Kilometer weit hinauf bis zu der anno 1755 erstmals eröffneten Flößer-Wirtschaft schlängelt, ist nichts los. Nur der Heubach macht ein bisschen Radau, fließt gurgelnd hinunter ins Tal, wo er am Ortsrand von Schiltach in die Kinzig mündet. Wer hier Anfang Februar unterwegs ist, hat seine Ruhe und trifft kaum auf andere Menschen. Was für ein Kontrastprogramm zu Berlin!