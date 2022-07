1 Im März hat Maucher seine sogenannte Ewige Profess gefeiert. Sein Gelübde auf Lebenszeit war eine kleine Sensation: Vor ihm hatte das in Neresheim 28 Jahre keiner mehr abgelegt. Foto: /Andreas Reiner

Endzwanziger wollen Sneakers kaufen, Nächte durchfeiern und am Strand auf Ibiza heiraten. Florian Maucher will für immer arm und einsam und Mönch sein.















Der Mann führt ein Leben wie im Film. Beten, essen, schlafen, von vorne. „Mit geringen Ausnahmen laufen 365 Tage im Jahr gleich ab“, sagt Florian Maucher. So ist es auch Hauptfigur Phil Connors in der Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ ergangen, er geriet in eine Zeitschleife und erlebte wieder und wieder ein und denselben Tag. Florian Maucher ist nicht Phil Connors und sein Alltag keine Popkultur. Maucher ist Mönch, der jüngste weit und breit. Mit 29 hat er sich für permanente Gleichförmigkeit entschieden.