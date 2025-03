Eigentlich sollte das Hochdorfer Haus abgerissen werden: Warum ein junges Paar seine Wohnung im alten Bauernhaus liebt

Bürgermeisterwahl in Hochdorf Nur ein Name auf dem Wahlzettel – Für Wähler gibt es dennoch drei Möglichkeiten

An diesem Sonntag wählt die Hochdorfer Bürgerschaft ihren Bürgermeister. Auf dem Wahlzettel steht lediglich der Name des Amtsinhabers. Gerhard Kuttler strebt seine dritte Amtszeit an.