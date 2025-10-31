Eigengewächs des VfB Stuttgart: Timo Werner am Tiefpunkt bei RB Leipzig

1 Seltenes Bild in dieser Saison: Timo Werner im Trikot von RB Leipzig, hier bei einem Testspiel Anfang Oktober. Foto: IMAGO/Picture Point LE

Er ist der Spitzenverdiener und steht nicht mehr im Kader. RB Leipzig will Timo Werner loswerden – der Stürmer braucht den Wendepunkt in seiner Karriere.











Im Sommer gab es eine klare Ansage. Der Wortlaut ist nicht überliefert, die Botschaft aber war unmissverständlich. Die Verantwortlichen von RB Leipzig teilten ihrem Angreifer Timo Werner mit, dass er den Verein verlassen solle. Kein Platz mehr war für ihn – auch mit Blick auf das Jahresgehalt des Topverdieners mit geschätzten 10 Millionen Euro drängten die Roten Bullen auf einen schnellen Sommertransfer. Allein: Er kam nie zustande – wie zu hören ist, soll ein im Raum stehender Wechsel zum Schwesterclub New York Red Bulls auch daran gescheitert sein, dass Werner nicht im laufenden Spielbetrieb der Major League Soccer in die USA wechseln wollte.