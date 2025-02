Vom eigenen Mercedes mitgeschleift und überrollt

Nach Gasleck in Stuttgart-Uhlbach Alle Häuser wieder am Netz

Während Wartungsarbeiten an einem Absperrhahn in einer Garage im Uhlbacher Ortskern strömte am Dienstagmittag plötzlich Gas aus. Zeitweise mussten zehn Gebäude geräumt werden. Die Reparatur dauerte bis Mittwochabend an.