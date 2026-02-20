Ehrung durch Ministerpräsidenten: Ostwald ist jetzt „Häuptling Weiße Feder“
1
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links) ehrt Kurt Ostwald. Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg / Uli Regenscheit

Der langjährige Funktionär verabschiedet sich mit dem Erhalt des Bundesverdienstkreuzes vom Ehrenamt, hält aber weiter Kontakt zum Sport.

Kurt Ostwald war beeindruckt. „Das war eine richtig gut organisierte Veranstaltung“, sagt er. Dass ihm das aufgefallen ist, verwundert nicht. Denn Ostwald engagiert sich seit vielen, vielen Jahren als Sportfunktionär und da weiß man, was dahintersteckt, dass alles läuft. Es ist ein Engagement für andere, für die Gesellschaft. Diesmal ging es aber um ihn. Denn die Veranstaltung, von der er berichtet, war die Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im Neuen Schloss in Stuttgart an 16 verdiente Bürger – einer davon war der Scharnhausener Kurt Ostwald. Vor allem für den Handball hat sich der 81-Jährige in verschiedenen Funktionen eingesetzt, aber immer weit über den Tellerrand hinaus geblickt, unter anderem als langjähriger Präsident des Sportkreises Esslingen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.