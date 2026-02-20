Ehrung durch Ministerpräsidenten: Ostwald ist jetzt „Häuptling Weiße Feder“

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links) ehrt Kurt Ostwald. Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg / Uli Regenscheit

Der langjährige Funktionär verabschiedet sich mit dem Erhalt des Bundesverdienstkreuzes vom Ehrenamt, hält aber weiter Kontakt zum Sport.











Kurt Ostwald war beeindruckt. „Das war eine richtig gut organisierte Veranstaltung“, sagt er. Dass ihm das aufgefallen ist, verwundert nicht. Denn Ostwald engagiert sich seit vielen, vielen Jahren als Sportfunktionär und da weiß man, was dahintersteckt, dass alles läuft. Es ist ein Engagement für andere, für die Gesellschaft. Diesmal ging es aber um ihn. Denn die Veranstaltung, von der er berichtet, war die Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im Neuen Schloss in Stuttgart an 16 verdiente Bürger – einer davon war der Scharnhausener Kurt Ostwald. Vor allem für den Handball hat sich der 81-Jährige in verschiedenen Funktionen eingesetzt, aber immer weit über den Tellerrand hinaus geblickt, unter anderem als langjähriger Präsident des Sportkreises Esslingen.