Ehrung der IHK im Landkreis Esslingen: Was preisgekrönte Azubis über das Vorurteil der faulen Jugend denken

1 Sven Barthle, Sarah Bauer, Anna Palmieri und Fabian Pfister (von links) haben ihre Abschlussprüfungen mit Bravour bestanden. Foto: R. Bulgrin

Viele Betriebe tun sich schwer, junges Personal zu finden. Häufig ist der Vorwurf zu hören, das liege an fehlender Motivation. Unter jungen Erwachsenen, die einen Preis für ihre Ausbildungsleistungen erhalten haben, sind die Meinungen dazu gespalten.











Stolz sei er auf jeden Fall, sagt Sven Barthle, kurz bevor er im Saal der Württembergischen Landesbühne in Esslingen seinen Preis entgegennehmen darf. Der 22-Jährige ist einer von 36 jungen Erwachsenen, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Esslingen-Nürtingen für ihre Spitzenleistungen in ihrer Ausbildung ausgezeichnet hat. Zwar wird der jüngeren Generation in Zeiten des Fachkräftemangels immer wieder nachgesagt, ihr fehle es heutzutage an Antrieb. Dass dieses Urteil aber zumindest nicht pauschal zutrifft, dafür sind die Geehrten der IHK der Beweis. „Wenn man weiß, was man machen will, dann geht das auch mit der Leistung“, sagt der inzwischen ausgelernte KfZ-Mechatroniker Barthle.