Ehrenwerte Familien: Eine Art Abonnement auf staatliche Auszeichnungen
1
„Professorin“ dank Kretschmann: Nicola Leibinger-Kammüller Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg

Erst der Vater, dann die Tochter: wie bei den Leibingers gehen Orden und Ehrentitel des Landes Baden-Württemberg über Generationen immer wieder an die gleichen Familien.

Es war ein Déjà-vu der besonderen Art. Am gleichen Ort, dem Runden Saal der Villa Reitzenstein, fand nach fast dreißig Jahren die gleiche Zeremonie statt. Damals wie heute verlieh der Ministerpräsident dem Kopf des Unternehmens Trumpf den Ehrentitel Professor. Nur die Protagonisten waren andere: 1996 zeichnete Erwin Teufel (CDU) den Vater Berthold Leibinger aus, Ende 2025 Winfried Kretschmann (Grüne) die Tochter Nicola Leibinger-Kammüller. Wichtige Ratgeber waren beide für die Regierenden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.