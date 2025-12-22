Ehrenwerte Familien: Eine Art Abonnement auf staatliche Auszeichnungen

1 „Professorin“ dank Kretschmann: Nicola Leibinger-Kammüller Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg

Erst der Vater, dann die Tochter: wie bei den Leibingers gehen Orden und Ehrentitel des Landes Baden-Württemberg über Generationen immer wieder an die gleichen Familien.











Es war ein Déjà-vu der besonderen Art. Am gleichen Ort, dem Runden Saal der Villa Reitzenstein, fand nach fast dreißig Jahren die gleiche Zeremonie statt. Damals wie heute verlieh der Ministerpräsident dem Kopf des Unternehmens Trumpf den Ehrentitel Professor. Nur die Protagonisten waren andere: 1996 zeichnete Erwin Teufel (CDU) den Vater Berthold Leibinger aus, Ende 2025 Winfried Kretschmann (Grüne) die Tochter Nicola Leibinger-Kammüller. Wichtige Ratgeber waren beide für die Regierenden.