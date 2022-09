1 Walter und Brigitte Reber sind vielfältig ehrenamtlich engagiert und motivieren sich bei ihrer Arbeit auch gegenseitig. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Brigitte und Walter Reber aus Denkendorf wurden für ihr großes ehrenamtliches Engagement mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet. Sie wollen auch andere zum Engagement motivieren.















Freiwillige Feuerwehr und Verein Senioren- und Altenhilfe, Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Vereine (ARGE), Krankenpflegeverein, Bürgerstiftung, Seniorenheim, DRK, Partnerschaftskomitee und Bürgerbus-Verein, Quartiersentwicklung und Altenhilfeplanung, Arbeitskreis Familien in Not und Weihnachtsaktion „Kinderaugen sollen glänzen“ – Brigitte und Walter Reber bringen sich seit Jahrzehnten an vielen Stellen in Denkendorf ehrenamtlich ein. Sie war zudem 27 Jahre lang Gemeinderätin, er stand mehr als 20 Jahre als Kommandant an der Spitze der örtlichen Feuerwehr und ist als Schöffe aktiv. Dafür wurden die beiden nun mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Esslinger Landtagsabgeordnete und Staatssekretärin Andrea Lindlohr überbrachte die Auszeichnung im Namen des Ministerpräsidenten beim Ehrenamtsfest der Gemeinde.