Ehrenamtstag im Kino auf der Esslinger Burg: Engagement verdient jede Anerkennung

1 So haben viele den Tag des Ehrenamts 2023 genossen. Foto: Roberto Bulgrin

Der Wirbel um den Tag des Ehrenamts beim Kino auf der Esslinger Burg war unnötig, meint unser Autor Alexander Maier.











Wenn Esslingen demnächst zum Schwörtag bittet, werden viele wieder das Hohelied aufs Ehrenamt singen. Das ist auch gut und richtig so, denn ohne die unzähligen ehrenamtlich Engagierten in Vereinen und Organisationen wäre unser Leben um vieles ärmer. Was auf dem Spiel steht, sehen wir überall dort, wo sich das Ehrenamt zurückzieht. Schon deshalb muss es selbstverständlich sein, all denen, die sich uneigennützig in den Dienst der Allgemeinheit stellen, alle nur erdenkliche Anerkennung zu zeigen.