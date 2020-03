1 Das ewige Eis schmilzt. Eine Folge des Klimawandels. Es gibt viele Möglichkeiten, sich dagegen zu stemmen. Auch im unmittelbaren Umfeld. Foto: dpa/Ulf Mauder

Die Eßlinger Zeitung und die Stiftung Kreissparkasse loben einen Ehrenamtspreis aus. Es geht um die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit. Die Bewerbungsfrist geht bis zum 17. Juni.

Esslingen - Starke Helfer: So heißt der Ehrenamtspreis, den die Stiftung Kreissparkasse und die Eßlinger Zeitung auch in diesem Jahr wieder ausloben. Wie in den Jahren zuvor gibt es ein Motto. Gesucht werden starke Helfer für Nachhaltigkeit, die sich gegen den Klimawandel stemmen. Es geht also ums Ganze: Um den Planeten und die Lebewesen, die dort leben. Um unsere Umwelt, die gleich vor der Haustür anfängt. Liegt mir unsere Umwelt am Herzen? Setze ich mich für Nachhaltigkeit ein? Trage ich dazu bei, Ressourcen zu schonen? Helfe ich mit, die biologische Vielfalt zu erhalten? Wer Fragen wie diese mit Ja beantworten kann und im Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung lebt, ist ein Kandidat für den Ehrenamtspreis. Ehrenamtliche können sich selbst bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 17. Juni. Natürlich können auch Vorschläge eingereicht werden.

Der Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ 2020 heißt „Einfach. Jetzt. Machen!“. Er wird ausgeschrieben von der Stiftung der Kreissparkasse in Kooperation mit den Tageszeitungen im Landkreis Esslingen. Gewürdigt werden Einzelpersonen und Gruppen, die einen besonderen Beitrag leisten, um Ressourcen zu schonen und der Welt ihre Vielfalt zu erhalten. Dies kann im Rahmen eines Vereins, aber auch außerhalb von den üblichen Organisationsstrukturen geschehen. Es geht um Menschen, die mit ihrem Engagement Vorbilder für andere sind.

Eine Jury aus Vertretern von Kreissparkasse und Redaktion ermittelt zehn lokale Preisträger. Die Nominierten werden im Sommer in der EZ vorgestellt. Daraus bestimmt eine erweiterte Fachjury die Hauptpreisträger. Die Fachjury setzt sich zusammen aus der Chefredaktion, dem Vorstandsvorsitzenden Burkhard Wittmacher und Mitarbeitern der Kreissparkasse. Den Vorsitz der Jury übernimmt der Landrat des Kreises Esslingen, Heinz Eininger.

Für den Ehrenamtspreis 2020 stellt die Stiftung der Kreissparkasse insgesamt 20 000 Euro Preisgeld zur Verfügung. Alle Hauptpreisträger werden zu einer Abschlussveranstaltung im Herbst 2020 eingeladen.

Der Gedanke der Wertschätzung und Unterstützung steht seit über 15 Jahren im Zentrum des Ehrenamtspreises „Starke Helfer“. 2016 wurden Menschen ausgezeichnet, die sich für Geflüchtete einsetzten. 2018 ging es um die Jugend. Beworben hatten sich Menschen im Alter zwischen 14 und 30 Jahren.

Nun also geht es um die Umwelt. Vielleicht gibt es Menschen, die sich um Foodsharing kümmern – also sich dafür einsetzen, dass Lebensmittel nicht weggeschmissen werden, sondern an soziale Einrichtungen gehen. Oder Menschen, die Kleiderschaupartys veranstalten, damit gebrauchstüchtige Kleidung nicht im Müll landet. Menschen, die Dächer begrünen oder städtischen Gartenbau betreiben. Viele Akteure und Gruppen arbeiten intensiv daran, zu informieren, etwa über alternative Energieträger. Sogenannte Repair-Cafés machen alte Dinge wieder gebrauchsfähig. Möglichkeiten gibt es viele.

Auf der Homepage von ksk-es-erleben gibt es einen Menüpunkt „Gesellschaft und Umwelt“. Von dort ist man dann sehr schnell auf die Seite zum Ehrenamtspreis, von wo es zur Anmeldung geht.