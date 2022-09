4 Das „Highvillage Showteam“ inszeniert einen Vulkanausbruch. Foto: Roberto Bulgrin

Die Sportgymnastinnen des TV Hochdorf haben in Coronazeiten den sportlichen Umbruch gewagt und im Showtanzen eine Leidenschaft entdeckt. Durch das enorme Engagement des Trainergespanns hat es das Team nun sogar in das Bundesfinale geschafft.















Fast so synchron, als würden sie von einem Computer gesteuert, laufen die 25 Mädchen in eine Ecke der Hochdorfer Breitwiesenhalle und bleiben dort stehen. Einige knien zu Boden, andere bücken sich nach vorne oder bleiben aufrecht. Alle haben aber die gleiche Blickrichtung, und zwar zum Boden. Gleichzeitig strecken sie ihre Arme senkrecht in die Höhe. Das soll einen Vulkan darstellen, erklärt Trainerin Lena Draffehn. Dann folgt das Highlight der Darbietung: Der Ausbruch, die Eruption, mit glühender, zum Himmel spritzender Lava. Sie wird von einer jungen Tunerin verkörpert, die von ihren Kameradinnen hoch in die Luft geworfen wird.