1 Die Maske wurde zum Sinnbild der Coronapandemie. In diesem Symbol spiegeln sich zahlreiche Probleme, aber auch wunderbare Geschichten vom Helfen. In herausfordernden Zeiten sind ehrenamtliche Helfer besonders wertvoll. Foto: dpa/Matthias Balk

Hilfe in herausfordernden Zeiten – so lautet das Motto des Ehrenamtspreises „Starke Helfer“, den die Stiftung Kreissparkasse und die Eßlinger Zeitung auch in diesem Jahr wieder auslobten. Zahlreiche Menschen und Organisationen schickten ihre Bewerbungen ein. Für das Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung hat jetzt eine Jury aus Kreissparkasse und EZ-Redaktion zehn Bewerber nominiert. Sie alle haben die Chance, einen Preis zu gewinnen, der im November überreicht wird. Die Eßlinger Zeitung stellt in den kommenden Wochen alle Nominierten noch einmal ausführlich vor. Hier seien die ehrenamtlichen Helfer schon einmal in Kürze genannt:

Krankenpflege Vor mehr als 100 Jahren gründeten sich viele Krankenpflegevereine. In den 1990er-Jahren haben diese Vereine ihre ureigenste Tätigkeit, die Krankenpflege, an professionelle Kräfte übergeben und suchten sich ein neues Betätigungsfeld. In Esslingen setzt sich die AG Krankenpflegevereine dafür ein, dass alleinstehende und kranke Menschen den Kontakt zum öffentlichen Leben nicht verlieren. Unter anderem betreuen und begleiten die Vereine alte, psychisch belastete oder an Demenz erkrankte Menschen. Sich um diese Menschen zu kümmern, war in der Zeit der Kontaktbeschränkungen und der Isolation während der Coronapandemie besonders wichtig.

Teststation Die Rentnerin Margit Wägerle, Jahrgang 1948, war immer da, wenn jemand am Beckenrand gebraucht wurde. Während der Pandemie unterstützte sie ehrenamtlich die Schwimmbadaufsicht beim Schwimmsportverein Esslingen, machte bei der Registrierungs- und Eingangsaufsicht mit, leitete eine Teststation. In den Sommern der Jahre 2021 und 2022 kam sie bereits auf rund 1000 Ehrenamtsstunden.

Geschenke Der CVJM in Denkendorf hat sich im Advent etwas Besonderes einfallen lassen und steht damit stellvertretend für viele, die mit wenigen Mitteln in herausfordernden Zeiten viel Glück verbreiten. Bei 120 Teilnehmern konnte jeder jedem eine Freude bereiten. Das konnte ein selbst gebasteltes Geschenk sein, ein gemeinsamer Ausflug, aufbauende Worte oder Plätzchen.

Geflüchtete Der Freundeskreis Asyl in Ostfildern macht immer wieder auf sich aufmerksam. Er unterstützte Schulkinder während der Pandemie, half beim Spracherwerb, bei der Ausbildung oder beim Berufseinstieg, spendete technische Geräte. Zudem betreuten 70 Ehrenamtliche Geflüchtete im Ankunftszentrum in der Körschtalhalle.

Hilfspakete Die Familien Reber und Grammlich haben bereits 2016 eine Weihnachtspäckchenstation der Hilfsorganisation „Licht im Osten“ eingerichtet. Hier werden auch Lebensmittelpakete für die Ukraine, insbesondere die Kriegsgebiete, gepackt. Es konnten bereits rund 850 Pakete aus Denkendorf nach Korntal zum Hauptsitz der Hilfsorganisation „Licht im Osten“ gebracht werden, so die Ehrenamtlichen. Von dort aus werden die Pakete in die Nähe von Kiew und dann in die betroffenen Gebiete gebracht.

Dorflädle Das Krummhardter Dorflädle wird schon seit 2006 von ehrenamtlichen Mitarbeitern betrieben. Eine von ihnen ist Gudrun Münch. Sie ist auch Gründungsmitglied, Schriftführerin, Pressebeauftragte und vieles mehr. So stellt sie Kontakte her mit Neubürgern. In den extremen Monaten der Coronapandemie organisierte sie einen Abholservice und buchte Impftermine. Für Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine flüchteten, organisierte sie ein Grillfest.

Kleiderkammer Die Flüchtlingshilfe wird nach wie vor groß geschrieben im Kreis Esslingen. Ein Beispiel aus Plochingen, das nun schon seit 2015 Gutes tut, hat eine Kleiderkammer für Geflüchtete eingerichtet und ein Begegnungscafé eingerichtet, wo man sich ein Mal in der Woche trifft. Es gibt eine Fahrradwerkstatt, zudem werden Geflüchtete begleitet bei Behördengängen oder Arztbesuchen. Auch werden Dolmetscher für Sprachkurse organisiert. Rühriger Koordinator ist Geert Rüger.

Lieferdienste Die Coronapandemie gehört zu den Weltereignissen, die besonders herausfordernd sind für Menschen, die sich im Lokalen engagieren. Das DRK Wernau und der DRK-Ortsverein aus Baltmannsweiler taten sich hier besonders hervor. Sie waren bereits zu Beginn der Coronapandemie dabei, wenn es darum ging, zu helfen. 2019 richtete das DRK Wernau einen Einkaufs- und Lieferdienst ein und nähte Stoffmasken. Schnelltests und Impfaktionen waren auch für die Ortsvereine wichtige Wegmarken der Pandemie. 2020 organisierten die Helfer in Wernau einen Krautschupfnudel-Drive-in und richteten einen Lieferdienst für ältere Bürgerinnen und Bürger ein. Der DRK-Ortsverein aus Baltmannsweiler organisierte einen Einkaufsservice.

Tanz in virtuellen Räume Was tun bei einer Sportart, die nur gemeinsam geht – aber die Kontaktbegrenzungen in der Pandemie dies nicht zulassen? Lena Draffehn vom Trainerteam des TV Hochdorf hat sich was einfallen lassen. Das Training der Wettkampfgymnastik konnte so nicht weitergeführt werden. Daraufhin entwickelte das Trainerteam die Idee, auf Showtanz umzuswitchen. Trainiert wurde in virtuellen Räumen über die Bildschirme von Computern, Tablets und Smartphones. Um die Geselligkeit hoch zu halten, gab es Online Quiz-Abende oder Gruppentraining unter freiem Himmel. Die Neuausrichtung führte das Team sogar zu einer Landesmeisterschaft in Baden-Württemberg.

Sprachkurse Corona ist die eine große Herausforderung dieser Zeit, der Ukraine-Krieg die andere. Gerhard Rais aus Esslingen organisiert Sprachkurse für Flüchtlinge, sucht dafür Räumlichkeiten, finanziert das Lehrmaterial und vieles mehr. Bereits 2016 tat er sich hervor, etwa als es darum ging, Geflüchteten im Dschungel der Bürokratie zu begleiten oder dabei zu helfen, Ausbildungsplätze zu finden. Und tut dies immer noch. Auch im geselligen Bereich. So organisierte er unter anderem ein Frühlingsfests.

Der Ehrenamtspreis

Initiatoren

Die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen schreibt den Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ in Zusammenarbeit mit der Eßlinger Zeitung aus. Der Gedanke der Wertschätzung und Unterstützung steht seit 2003 im Zentrum des Ehrenamtspreises „Starke Helfer“. Seitdem wurden rund 700 Menschen und Projekte ausgezeichnet.

Jury

Eine Jury aus Vertretern von Kreissparkasse und Redaktion ermittelt die lokalen Preisträger.

Preisgeld

Für den Ehrenamtspreis 2022 stellt die Stiftung der Kreissparkasse 20 000 Euro Preisgeld zur Verfügung. Die Gewinner werden zu einer Abschlussveranstaltung im Herbst 2022 eingeladen, sofern die Pandemie dies erlaubt.