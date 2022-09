1 Geert Rüger hat im Migrations- und Integrationsbüro in Plochingen schon weit mehr als 50 Anträge auf Kindergeld ausgefüllt. Foto: Ines Rudel

Geert Rüger koordiniert die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Plochingen. Und wenn es in den Amtsstuben nicht weitergeht, scheut er sich auch nicht vor unkonventionellen Methoden.















Ruhestand? Was ist das? Offiziell ist Geert Rüger, der lange Jahre die Mitarbeiter einer großen deutschen Versicherung im Außendienst beraten hatte, seit 2014 Rentner. Doch als 2015 zahlreiche Menschen nach ihrer Flucht aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und anderen Ländern in Plochingen gestrandet sind, reihte er sich ein in die große Schar der Ehrenamtlichen, die sich mit der Stadtverwaltung und den Kirchen im Lokalen Bündnis für Flüchtlinge zusammenschlossen. Nach wie vor begleiten sie die Neuankömmlinge zu Behördengängen und Arztbesuchen, suchen für sie nach Wohnungen, organisieren Sprachkurse, halten das Begegnungscafé, eine Fahrradwerkstatt und eine Kleiderkammer am Laufen.