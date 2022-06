1 Starke Helfer sorgen für soziales Miteinander. Foto: Rido - stock.adobe.com/francescoridolfi.com

Hilfe in herausfordernden Zeiten – so lautet das Motto des Ehrenamtspreises „Starke Helfer“, den die Stiftung Kreissparkasse und die Eßlinger Zeitung auch in diesem Jahr wieder ausloben. Die Bewerbungsfrist endet am 20. Juli.

Gerade in Krisenzeiten zählen der soziale Zusammenhalt und die gegenseitige Hilfe. Das hat die Coronapandemie der vergangenen Jahre sehr stark gezeigt – und das Kapitel ist noch immer nicht abgeschlossen. Experten warnen: Nach dem Sommer wird die Ansteckungsgefahr vermutlich wieder steigen, und dies mit neuen Virusvarianten.

Aber immer, wenn die Not groß ist, nahen die Kräfte, die helfen. In der Coronazeit sind viele Initiativen entstanden, bei denen Menschen sich gegenseitig geholfen haben. Dass sich nun gleichzeitig mit dem Krieg gegen die Ukraine ein weiteres schlimmes Weltereignis eingestellt hat, dessen Folgen die Menschen im Kreis Esslingen ebenfalls spüren, macht die nachhaltige Hilfe in der Coronapandemie umso wichtiger.

Viele Menschen helfen

Hilfe in herausfordernden Zeiten bieten sehr viele Menschen an – mehr als man mitunter glauben mag. Oft ist die Rede von einer gespaltenen oder egoistischen Gesellschaft, doch die Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus, wenn man nur einmal etwas näher hinblickt. Wer dies mit Nachdruck tut, ist eine Kandidatin, ein Kandidat für den Ehrenamtspreis. Ehrenamtliche können sich selbst bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 20. Juli. Natürlich können auch Vorschläge eingereicht werden.

Der Ehrenamtspreis „Hilfe in herausfordernden Zeiten“ wird ausgeschrieben von der Stiftung der Kreissparkasse in Kooperation mit den Tageszeitungen im Landkreis Esslingen. Gewürdigt werden Einzelpersonen und Gruppen, die im Bezug zur Coronapandemie einen besonderen Beitrag leisten. Dies kann im Rahmen eines Vereins, aber auch außerhalb der üblichen Organisationsstrukturen geschehen. Immer geht es um auch um Menschen, Gruppen und Initiativen, die mit ihrem Engagement Vorbilder für andere sind.

Wertschätzung steht im Mittelpunkt

Der Gedanke der Wertschätzung und Unterstützung steht seit über 15 Jahren im Zentrum des Ehrenamtspreises. 2016 wurden Menschen ausgezeichnet, die sich für Geflüchtete einsetzten. 2018 ging es um die Jugend, 2020 um das Thema Nachhaltigkeit.

Eine Jury aus Vertretern von Kreissparkasse und Redaktion ermittelt zehn lokale Preisträger. Die Nominierten werden im Sommer in der Eßlinger Zeitung vorgestellt. Daraus bestimmt eine erweiterte Fachjury die Hauptpreisträger.

Für den Ehrenamtspreis 2022 stellt die Stiftung der Kreissparkasse insgesamt 20 000 Euro Preisgeld zur Verfügung. Alle Preisträger werden zu einer Abschlussveranstaltung im Herbst 2022 eingeladen, wenn die Pandemie dies zulässt.

Anmeldung Unter www.ksk-es.de-erleben gibt es einen Menüpunkt „Gesellschaft und Umwelt“. Von dort ist man dann sehr schnell auf die Seite zum Ehrenamtspreis, von wo es zur Anmeldung geht.