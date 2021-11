1 Dass die Bücherregale in der Bibliothek „Die Eule“ immer gut gefüllt sind, dafür hat Brigitte Kessler zehn Jahre lang gesorgt. Foto:

Brigitte Kessler übergibt die ehrenamtliche Leitung der Stadtteilbibliothek „Die Eule“ in Scharnhausen nach zehn Jahren in jüngere Hände. Die Gesellschaft sieht sie in der Pflicht, Kinder und Jugendliche auch im digitalen Zeitalter an das Lesen heranzuführen.















Link kopiert

Ostfildern - Als Brigitte Kessler und ihr Mann vor zehn Jahren nach Scharnhausen kamen, stand auch die Suche nach einer ehrenamtlichen Aufgabe an. Zwar war sie zu der Zeit mit 74 Jahren bereits in einem Alter, in dem es sich andere längst auf dem Sofa gemütlich gemacht haben. „Aber einfach nichts tun als Rentnerin war für mich eine schlimme Vorstellung“, erzählt sie. Als der Gemeinderat im Jahr 2011 beschloss, die städtischen Büchereien in Ruit und Scharnhausen zu schließen, sah sie ihre Stunde gekommen. Gemeinsam mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann und einigen Mitstreitern gründete sie einen Förderverein zum Erhalt der Büchereien. Helfer und Rat mussten gesucht, die Finanzierung geregelt, der Gemeinderat vom Experiment einer ehrenamtlich geführten Bibliothek überzeugt werden. Dies alles glückte: Im März 2012 ging die Bücherei „Die Eule“ in Scharnhausen mit einem harten Kern von zehn Ehrenamtlichen im Haus des Treffpunkts in der Ortsmitte an den Start.