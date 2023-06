5 Seit acht Jahren ist Sonja Zimmermann Grüne Dame. Patienten erfüllt sie fast jeden Wunsch – und bringt viele von ihnen zum Lachen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zuhören, Besorgungen erledigen, Vorlesen. Die Grünen Damen und Herren in den Krankenhäusern Stuttgarts haben das, was im Klinikalltag oft fehlt: Zeit. In diesem Jahr feiern sie ihr 40-jähriges Bestehen – und suchen gleichzeitig nach einer neuen Generation, die sich dem Ehrenamt verschreiben möchte.















Sonja Zimmermann hat mal wieder eine Patientin glücklich gemacht: Sie bringt der Frau ihr Handy. Als sie unerwartet am Vortag ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hatte sie in der Eile nur das Ladekabel eingepackt. Als Grüne Dame engagiert sich Sonja Zimmermann im Katharinenhospital. Sie und ihre Kollegen in den grünen Kitteln sind dort an vielen Orten anzutreffen. Sie stehen am Eingang, um Patienten den Weg im verzweigten Krankenhaus zu weisen. Sie warten vor der Intensivstation, um Angehörige bei ihrer Ankunft zu helfen. Seit 40 Jahren sind die Grünen Damen und Herren im Einsatz und haben das, was Ärzte und Pfleger in der Regel nur sehr begrenzt haben: Zeit – fürs Zuhören, für Gespräche, Vorlesen oder eben für kleine Besorgungen wie das daheim vergessene Handy.