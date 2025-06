Ehrenamt in Ostfildern: Seniorin macht Kindern Lust auf Sport

1 Margret Claß nimmt sich viel Zeit, um den Kindern Lust auf Bewegung zu machen. Foto: privat

Mit ihrer Begeisterung für Sport steckt die Nellingerin Margret Claß Kinder an. In ihrem Garten macht sie Bewegungsangebote für Kindergärten.











An einem Kletterbaum in Margret Claß’ Garten angeln die Jungen und Mädchen Süßigkeiten. Nicht alle schaffen es gleich an die Spitze. „Habt Mut!“ Mit viel Feingefühl hilft die 73-Jährige. Das gibt den Kleinen Selbstbewusstsein. Um Kindern Lust auf Bewegung und auf Sport zu machen, öffnet sie immer wieder ihren Garten bei der Tennishütte in Nellingen. „Was den Jungs und Mädchen fehlt, sind Naturerlebnisse“, findet die ehemalige Hebamme. Die möchten sie und ihr Mann Erich jungen Familien bieten.