Ehrenamt in Denkendorf: Ein Leben zwischen Gartenbau, Musik und kirchlichem Engagement

Der Denkendorfer Johannes Henzler engagiert sich in vielen Bereichen. Seit zwei Jahren ist er der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Vereine.











Als Johannes Henzler 2019 in den Denkendorfer Gemeinderat gewählt wurde, zählte der damals 29-Jährige zu den jüngsten Ratsmitgliedern. Was hat ihn bewogen, sich zur Wahl zu stellen? „Es ist sehr einfach, sich über vermeintliche Missstände zu beschweren. Besser ist es, sich aktiv einzubringen“, sagt Henzler, der Selbstbewusstsein ausstrahlt und in sich zu ruhen scheint. Wichtig sind für ihn der Zusammenhalt des Gemeinwesens, die Integration und die aktive Mitgestaltung des örtlichen Lebens.

Deshalb überlegte er nicht lange, als er letztes Jahr als Nachfolger für Walter Reber, den nach vielen Jahren aus dem Amt scheidenden Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Vereine (ARGE), angefragt wurde. „Da ich zu dieser Zeit nicht mehr im Gemeinderat war, hatte ich zeitlich etwas mehr Luft, das verantwortungsvolle Amt anzunehmen“, erzählt der heute 34-jährige Henzler. Die neue ehrenamtliche Aufgabe bescherte ihm zwar viel Arbeit, macht jedoch großen Spaß: „Ich gestalte gerne und liebe es, mit Menschen zu arbeiten“. Henzler sieht sich als Teamplayer. Sein Credo: „Die Menschen müssen sich mit Respekt begegnen und gegenseitig Verständnis entgegenbringen.“

Die Blockflöte gegen die Gitarre getauscht

In Denkendorf ist der ARGE-Vorsitzende bestens vernetzt. Er wuchs auf dem Bauernhof seiner Eltern in den Seebettlen auf, der vor einigen Jahren bio-zertifiziert wurde. Schon zur Grundschulzeit packte ihn die Leidenschaft zur Musik. Mit sechs Jahren begann er an der Musikschule Denkendorf (MS) mit dem Blockflötenspiel, wechselte jedoch schon bald auf die Gitarre. „Mein Lehrer Günay Gökoglu, den ich sehr verehre, hat bei mir die Begeisterung für die E-Gitarre geweckt“, erinnert sich Henzler. Oft war er beim Denkendorfer Schlehenfest und anderen Anlässen als Sänger und Gitarrist der MS-Rockband „The Joes“ zu hören, und auch heute noch trifft er sich regelmäßig mit seinen Bandkollegen zur Probe.

Auch in der evangelischen Kirche ist Henzler aktiv. Er war Pfadfinder, und über viele Jahre sang er im Chor „ImPuls“, der sich vornehmlich mit modernen christlichen Liedern beschäftigt. Überdies wirkt der engagierte Christ im Organisationsteam der Kinderkirche mit: „Es macht den Kindern riesigen Spaß, wenn ich bei den Gottesdiensten die Lieder mit meiner Gitarre begleite“.

Nach der Weihnachtszeit ist er mit Traktor und Anhänger unterwegs: Seit vielen Jahren unterstützt er den CVJM Denkendorf beim Einsammeln der ausgedienten Weihnachtsbäume. Und auch beim Aufstellen des Denkendorfer Maibaumes ist seine handwerkliche Expertise gefragt.

Johannes Henzlers Zielstrebigkeit zeigt sich auch im schulischen und beruflichen Werdegang, der nicht immer geradlinig verlief. Nach dem Hauptschulabschluss in Denkendorf wechselte er nach Esslingen-Zell an die John-F.-Kennedy-Schule, wo er die Mittlere Reife machte.

Anschließend absolvierte Henzler bei der Firma Kemmler Baustoffe eine Ausbildung zum Groß- und Einzelkaufmann. Und nach dem mit einem Preis der Industrie- und Handelskammer prämierten Lehrabschluss ging es mit dem Ziel der Fachhochschulreife zurück nach Esslingen-Zell. Als diese geschafft war, gab Johannes Henzler ein kurzes Gastspiel an der Hochschule in Furtwangen. „Dort habe ich Digitale Medien studiert, doch das Programmieren war nicht meins“, blickt er zurück.

An der Staatsschule für Gartenbau in Hohenheim findet er seine Berufung

Wesentlich mehr Spaß machte ihm das Studium der Agrarwirtschaft an der Hochschule Nürtingen. Dort legte er den Bachelor ab und machte später noch einen Masterabschluss. Nach dem Referendariat beim Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg führte der berufliche Weg weiter an die Staatsschule für Gartenbau nach Stuttgart-Hohenheim. Dort leitet er Versuchsbetriebe und hält Vorlesungen. Zudem ist Johannes Henzler Vorsitzender des Personalrats. „In Hohenheim habe ich meine Berufung gefunden. Die Arbeit dort macht mega Spaß“, ist er begeistert.

Da passt es ins Bild, dass Johannes Henzler, der in einer Partnerschaft lebt und einen zweijährigen Sohn hat, kürzlich einen Kurs für Baumpflege absolviert hat. Inzwischen ist der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Vereine auf dem Henzler-Hof der Experte für alle möglichen Forstarbeiten.

Und was macht der vielseitig Beschäftigte in seiner knapp bemessenen Freizeit? „Mein größtes Hobby ist die Musik“, sagt Henzler. „Und wenn es die Zeit erlaubt, brause ich mit meinem Motorrad durch die herrliche Landschaft unserer schwäbischen Heimat.“

Vielseitiges Engagement

Bauernhof

Der Biolandhof Henzler in Denkendorf besteht bereits in dritter Generation als Familienbetrieb. Bewirtschaftet werden 45 Hektar Ackerland. Die Kühe haben Weidegang, und die Biohühner einen hellen Stall und viel Auslauf. Auch die Bioschweine fühlen sich „sauwohl“. Vermarktet werden die selbst produzierten pflanzlichen und tierischen Produkte teilweise im eigenen Hofladen.

Vereine

Die Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Vereine (ARGE) ist die Dachorganisation der mehr als 50 Vereine in der Gemeinde. Sie vertritt ihre Interessen und unterstützt die Vereine in ihrem Wirken. Wichtige Aufgaben sind die Organisation des alle zwei Jahre stattfindenden Schlehenfests und die Koordination des Weihnachtstreffs, der jedes Jahr rund ums Denkendorfer Rathaus für festliche Stimmung sorgt.

Musikschule

Die im Jahr 1968 gegründete Musikschule Denkendorf ist ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Gemeinde. 13 Lehrkräfte unterrichten nahezu alle Instrumentalfächer und in der Grundstufe. Neben dem Einzel- und Gruppenunterricht liegt ein Schwerpunkt auf der Ensemblearbeit. Zentrum der Musikschule ist das Kinder- und Musikschulhaus Lange Äcker.