Ehrenamt in Denkendorf: Auszeichnung für den bürgerschaftlichen Einsatz

1 Frank Obergöker, Anja Kulhanek, Wolfgang Schabert, Günther Ludwig, Karl Schill, Andreas Allmendinger, Thomas Gehrung, Peter Nester, Ralf Barth (von links) Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Langjährige Denkendorfer Gemeinderäte erhalten für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement die Ehrennadel und die Ehrenstele des Gemeindetags Baden-Württemberg.











Viele hundert Sitzungen und tausende Tagesordnungspunkte haben sie absolviert: Peter Nester, Thomas Gehrung, Günther Ludwig, Karl Schill, Frank Obergöker, Andreas Allmendinger, Anja Kulhanek und Wolfgang Schabert sitzen seit 30, 25, 20 oder zehn Jahren im Denkendorfer Gemeinderat. Gleich acht Mitglieder des Gremiums konnte der Bürgermeister Ralf Barth jetzt für ihre Verdienste um das kommunale Wohl auszeichnen. Für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement erhielten sie die Ehrennadel und die Ehrenstele des Gemeindetags sowie ein Präsent der Gemeinde. „Gemeinsames Ziel war stets das Wohl unserer Gemeinschaft zu fördern und Denkendorf zu einem noch besseren Ort für alle zu machen“, so Barth. So manche Herausforderung sei in all den Jahren gemeinsam bewältigt worden. „Sie alle haben unendlich viel Zeit investiert, um unser Denkendorf voranzubringen“, betonte er.