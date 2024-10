Ehrenamt in Baltmannsweiler: Vereinsring plant Veranstaltungskalender

1 Michael Paukert (links) und Herbert Schrag vom Vorstand Foto: /Peter Stotz

Die noch junge Arbeitsgemeinschaft der Vereine in Baltmannsweiler packt schon kräftig mit an: Sie ist maßgeblich am Festwochenende zum Gemeindejubiläum beteiligt. Und sie will das Dorfleben fördern. Ein Veranstaltungskalender sei geplant.











Am kommenden Wochenende startet in der Gemeinde Baltmannsweiler der Reigen der Feiern zu den Ortsjubiläen von Baltmannsweiler und Hohengehren sowie zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde mit einem offiziellen Festakt und einem großen Fest für die Bevölkerung. Wesentlichen Anteil an der Organisation hat die erst seit einem Jahr bestehende Arbeitsgemeinschaft Baltmannsweiler und Hohengehrener Vereine (AGBHV).