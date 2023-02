1 Alle Hände voll zu tun haben die Ehrenamtlichen, die alle 14 Tage mittwochs für den Seniorenmittagstisch kochen. Foto: Roberto Bulgrin

In Baltmannsweiler engagieren sich viele Frauen und Männer ehrenamtlich für Seniorinnen und Senioren. Das Angebot reicht vom Kaffeenachmittag bis zum Sporttreff.















Das Ehrenamt in Baltmannsweiler hat viele Gesichter und Ehrenamt findet nicht nur in den Vereinen statt. Oft sind es die kleinen Gesten und die Hilfe unter Nachbarn, die das Leben bereichern. An diesem Tag sollen einige Angebote vorgestellt werden, die sich an die Seniorinnen und Senioren im Ort wenden – und das ohne Anspruch auf Vollständigkeit.