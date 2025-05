Ehingen an der Donau: Polizei findet vermisste Achtjährige

Ehingen an der Donau

1 Unter anderem mit einem Helikopter hatte die Polizei nach einem vermissten Kind in Ehingen gesucht (Symbolbild). Foto: IMAGO/Daniel Kubirski

Am Montag war eine Achtjährige aus Ehingen an der Donau spurlos verschwunden. Die Polizei hatte mit Hundestaffel und Helikopter nach dem Kind gesucht – nun ist es wieder aufgetaucht.











Das achtjährige Mädchen aus Ehingen im Alb-Donau-Kreis ist wieder aufgetaucht. Das Kind war dem Bericht zufolge am Montag um 22 Uhr zuletzt in der Murrengasse gesehen worden in einer Notunterkunft. Die Eltern meldeten es als vermisst.

Nun ist die Achtjährige wohlbehalten am Dienstag um 10.40 wieder aufgetaucht, wie die Polizei mitteilt. Die Nacht habe das Mädchen bei Bekannten verbracht, „die es wohl versäumt hatten, die Eltern zu informieren“. Das Kind ist demnach mittlerweile wieder an ihre Mutter übergeben worden. Die Polizei stellte die Suchmaßnahmen ein.

Mit Hunden und Helikopter nach dem Kind gesucht

Die Einsatzkräfte hatten seit Mitternacht nach dem vermissten Kind gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber und eine Hundestaffel wurden eingesetzt. Es gab zunächst keine Hinweise, wo das Mädchen sich aufhielt.

Die Polizei hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten, das Bild des Mädchens veröffentlicht und einen Zeugenaufruf gestartet.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben den Text aktualisiert, nachdem das Mädchen wieder aufgetaucht war – und die Personenbeschreibung sowie das Bild aus dem Bericht entfernt.