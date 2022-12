Wer hat den VW in Ingersheim gefahren?

Ehepaar versucht Polizei an der Nase herumzuführen

1 Wie viele Personen saßen überhaupt in dem Auto? Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Eine Unfallflucht in der Großingersheimer Straße in Kleiningersheim. Nur wer ist der Schuldige? Der Schnee wurde einem Ehepaar bei ihrem Täuschungsmanöver zum Verhängnis















Ein 54-Jähriger und eine 51-Jährige haben gemeinsam versucht, die Polizei an der Nase herumzuführen. Dabei kam ihnen jedoch letztlich der Schnee in die Quere.

Der Ehemann sei nur Beifahrer gewesen

Laut Polizei war der 54-jährige Ehemann gegen 19 Uhr in der Großingersheimer Straße mit seinem VW Transporter gegen einen geparkten VW Crafter gefahren und hatte sich anschließend aus dem Staub gemacht. Ein Zeuge hatte darauf die Polizei gerufen – und eine Frau getroffen, die sich ihm gegenüber als Fahrerin ausgab.

Doch warum stand der VW Transporter nun in Besigheim? Dafür hatte das Paar eine Erklärung parat. Die 51-Jährige gab an, sie habe das Fahrzeug und ihren Mann – der nur Beifahrer gewesen sei – dorthin gefahren. Anschließend sei sie mit einem anderen Auto zur Unfallstelle zurück gefahren.

Nur eine Spur im Schnee?

Als die Polizei den VW Transporter überprüfte, stellten sie tatsächlich Schuhspuren im Schnee fest, die von der Fahrerseite des VW Transporter wegführten. Der Haken an der Sache? Auf der Beifahrerseite fanden sie keine solche Spuren . . . Als die Polizei einen Vergleich mit dem Schuhwerk der Ehefrau ankündigte, gab diese letztlich zu, dass sie nicht am Steuer gesessen habe. Der 54-Jährige sei Fahrer gewesen und habe sich allein in dem VW befunden.

Doch wozu die ganze Mühe? Ein Atemalkoholtest, den der 54-Jährige hierauf durchführte, verlief positiv. Sein Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.