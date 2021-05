Das ehemalige VfL-Post-Gelände soll neu geordnet und bebaut werden. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat nun der Auslobung für einen städtebaulichen Wettbewerb zugestimmt.

Esslingen - Es ist keine leichte Aufgabe, die den Planern gestellt wird. Bei der Umgestaltung und Bebauung des ehemaligen VfL-Post-Geländes in der Pliensauvorstadt ist eine ganze Liste von Anforderungen zu erfüllen – manche davon dürften nur mit viel Geschick unter einen Hut zu bringen sein. Im Rathaus setzt man nun große Hoffnungen in den städtebaulichen Wettbewerb, den der Ausschuss für Technik und Umwelt am Montag abgesegnet hat. Dieser soll den Weg zu einem innovativen Quartier weisen.