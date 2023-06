Trockenheit im Kreis Esslingen Feuerwehr muss Wiesenbrände löschen

Am Sonntag brannte eine Böschung an der ICE-Trasse bei Kirchheim, in Unterensingen gab es eine ganze Reihe von Einsätzen. Ob die Brände durch Unachtsamkeit verursacht oder vorsätzlich gelegt wurden, ist noch unklar.