Ehemaliges Mitglied von One Direction: Obduktion: Liam Payne starb an Polytrauma und Blutungen

1 Im Alter von 31 Jahren war Payne in den Innenhof eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt gestürzt. (Archivbild) Foto: dpa/Vianney Le Caer

Payne stürzte aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Erste Ergebnisse liegen bereits vor.











Link kopiert

Der britische Sänger Liam Payne ist beim Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires an einem Polytrauma und Blutungen gestorben. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Weitere Untersuchungen werden demnach vorgenommen, um Hinweise auf Drogen- und Alkoholkonsum vor dem Sturz zu bestätigen. Laut den Ermittlungen deutet alles darauf hin, dass das ehemalige Mitglied der Boyband One Direction allein in seinem Zimmer gewesen sei, als er vom Balkon stürzte.

Im Alter von 31 Jahren war Payne in den Innenhof eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt gestürzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnte er eine Krise wegen Substanzkonsums durchgemacht haben.