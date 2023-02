17 Pellegrino Matarazzo wird bald wieder vor den Mikrofonen auftauchen. In unserer Bildergalerie blicken wir auf Matarazzos Meilensteine beim VfB zurück. Foto: Baumann

Der frühere Trainer des VfB Stuttgart übernimmt das Traineramt bei der TSG Hoffenheim. Sportlich passt das gut, aber findet Matarazzo bei der TSG auch das, was er am Fußball liebt?















Link kopiert

Im Kraichgau geht es nach wie vor etwas weniger turbulent zu als an vielen Standorten des Bundesliga-Zirkusses. Daran hat auch die Verpflichtung von Pellegrino Matarazzo als neuem Coach der TSG Hoffenheim nichts geändert. Am Mittwochmorgen wurde publik, was sich schon in den Tagen zuvor angedeutet hatte: Matarazzo übernimmt den Job von André Breitenreiter. Wer jedoch auf eine spannende Antrittspressekonferenz noch am selben Tag gehofft hatte, wurde enttäuscht. Beziehungsweise auf die obligatorische Spieltagspressekonferenz am Donnerstag verwiesen. Erst dort soll der US-Amerikaner dann offiziell vorgestellt werden – in einem Aufwasch sozusagen.