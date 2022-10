15 Jubel mit Fritzle: Im Januar 2020 gelingt Pellegrino Matarazzo im Zweitliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim sein erster Sieg als VfB-Trainer. In unserer Bildergalerie lassen wir weitere Meilensteine seiner Amtszeit in Stuttgart Revue passieren. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Zeit von Pellegrino Matarazzo als Chefcoach des VfB Stuttgart ist Geschichte. Wir blicken zurück auf umjubelte Siege, bittere Niederlagen – und besondere Augenblicke.















Link kopiert

Fast drei Jahre lang war Pellegrino Matarazzo als Trainer des VfB Stuttgart im Amt – und hat in dieser Zeit einige Höhen und Tiefen erlebt. Vor allem zu Beginn überwogen dabei die positiven Momente: Nachdem Matarazzo zur Winterpause der Saison 2019/2020 von Tim Walter übernommen hatte, führte er das Team in der Rückrunde zum Aufstieg und spielte anschließend eine starke Premierensaison in der Bundesliga (Platz neun).

Im zweiten Jahr ging es aber bis zuletzt gegen den Abstieg – ein Negativtrend, der auch in der laufenden Spielzeit anhielt und letztlich zur Trennung vom Chefcoach führte. Und unserer Bildergalerie blicken wir auf die besonderen Augenblicke und Meilensteine der Amtszeit Matarazzos beim VfB zurück. Viel Spaß beim Durchklicken.