Ehemaliger Pfarrer als Köngener Bürgermeister: Wie Ronald Scholz den Wechsel von der Kirche ins Rathaus erlebte

1 Ob auf dem „Schwätzbänkle“ in der Fußgängerzone oder bei Treffen mit den Mitarbeitern der Gemeinde: Für Köngens neuen Bürgermeister Ronald Scholz stehen die Menschen im Mittelpunkt. Foto: Kerstin Dannath

Ronald Scholz ist seit Juni neuer Chef im Köngener Rathaus. Wie er den Wechsel vom Kirchenmann zum Kommunalpolitiker erlebt hat, erzählt der 44-Jährige hier.











Link kopiert

Mit großem Vorsprung ist Ronald Scholz am 21. April im ersten Wahlgang zum neuen Bürgermeister von Köngen gewählt worden. Am 1. Juni übernahm der Jurist und Theologe die Nachfolge von Otto Ruppaner, der zuvor auf den Chefsessel im Rathaus von Leinfelden-Echterdingen gewechselt war. Scholz hatte gleich alle Hände voll zu tun. Einen wichtigen Vorteil hat der 44-Jährige: Dank seiner fünfjährigen Tätigkeit als Pfarrer in Köngen hat er den 10 000-Einwohner-Ort bereits intensiv kennengelernt: „So habe ich viel Zeit gespart und konnte gleich richtig loslegen.“

Herr Scholz, wie waren die ersten drei Monate als Bürgermeister von Köngen?

Die Tage sind vergangen wie im Flug. Es gibt so viele Projekte, die auf Fortgang gewartet haben, sodass ich bereits im Juni viele Termine hatte. Dazu kam Unvorhergesehenes – so war ich bereits nach zwei Tagen rund um die Uhr mit der Feuerwehr und dem Hauptamtsleiter aufgrund der Hochwasserlage in Kontakt. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni lief dann auch noch der Teich hinter dem Schloss über. In den ersten Wochen hatte ich zudem unzählige Treffen in allen Gemeindeeinrichtungen mit fast allen etwa 150 Mitarbeitern der Gemeinde Köngen. Das war mir ein großes Anliegen, denn ich kann meine Arbeit als Bürgermeister nur so gut machen, wie es mein Team mir ermöglicht.

Die personellen Ressourcen haben also einen hohen Stellenwert?

Ein Beispiel: Bei diversen Treffen in kleiner Runde mit langjährigen Mitarbeitern kamen immer wieder ruckzuck über 200 Jahre Verwaltungserfahrung zusammen. Der eine ist 20 Jahre dabei, die nächste über 30 Jahre. Das ist unglaublich viel Sachverstand gegen den selbst die Digitalisierung nicht ankommt. Der Mensch und sein Wissen sind nicht ersetzbar – so wichtig die Digitalisierung auch sein mag.

Was sind die größten Aufgaben, die nun angepackt werden sollen?

Die Gestaltung des Festplatzes, die Sanierung der Burgschule und die Entwicklung des Gewerbeparks Wert sowie des Areals Neckarwiesen, was nicht zuletzt den Neubau eines Feuerwehr- und DRK-Magazins betrifft.

Apropos Festplatz, wie stehen die Chancen, dass dort künftig wieder ein Festzelt aufgestellt werden kann?

Wir sind im Austausch mit dem Investor, dem Musikverein, dem Gemeinderat und dem Architekturbüro, das den Wettbewerb gewonnen hat. Es gilt, die unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen. Wir als Kommune hoffen auf einen Baubeginn nach Pfingsten 2025 mit dem Ziel, das Pfingstfest 2026 auf dem neugestalteten Platz zu feiern. Es liegt mittlerweile ein Entwurf vor, der es ermöglichen würde, ein Festzelt – allerdings in kleinerem Ausmaß als bislang – aufzustellen. Die Frage ist, ob ein verkleinertes Zelt noch attraktiv ist: hier warten wir auf eine Rückmeldung seitens des Musikvereins. Ich persönlich würde dafür plädieren, dass der Platz auch künftig so gestaltet wird, dass ein Zelt gestellt werden kann.

Mit der Burgschulsanierung, einem neuen Feuerwehrmagazin und einer Beteiligung an der Sanierung des Wendlinger Schulzentrums am Berg kommen absehbar gewaltige Ausgaben auf die Kommune zu. Wie kann das bewältigt werden?

Wir prüfen jeden Tag mit Blick auf den Haushalt in allen Bereichen, was wir uns leisten können und wollen. Dreh- und Angelpunkt sind bei allen Ausgaben aber die Gewerbesteuereinnahmen. Hier müssen wir gute Rahmenbedingungen schaffen, damit sich auch neue Gewerbetreibende in Köngen ansiedeln. Deswegen ist auch die Weiterentwicklung des Gewerbeparks Wert oder das Areal auf den Neckarwiesen so wichtig.

Was ist der größte Unterschied zwischen ihrem neuen Amt als Bürgermeister zu ihrer vorherigen Tätigkeit als Pfarrer?

In meinem alten Beruf habe ich mich grundsätzlich mit Fragen auf den Grenzen des Lebens, also über Leben und Tod, beschäftigt, das waren die beiden Eckpfeiler. Als Bürgermeister geht es vornehmlich nun um all die Dinge, die sich zwischen den beiden Eckpfeilern bewegen. Das fängt an beim Baum vor der Haustüre und reicht bis hin zu Klima- und Nachhaltigkeitsfragen. Die Bandbreite ist nochmals größer. Von Vorteil ist, dass ich Köngen und viele Menschen aus meiner fünfjährigen Tätigkeit als Pfarrer gut kenne – so habe ich viel Zeit gespart und konnte gleich richtig loslegen.

Von der Kirche ins Rathaus

Persönlich

Ronald Scholz wurde am 5. Oktober 1979 in Groß-Gerau geboren. Der Literaturliebhaber ist verheiratet und in Trennung lebend. Er hat zwei Kinder (sieben und vier Jahre alt) und geht in seiner Freizeit gerne schwimmen und wandern.

Beruflich

Nach seinem Jurastudium, dass er 2008 mit dem zweiten Staatsexamen abschloss, arbeitete Ronald Scholz unter anderem in diversen Anwaltskanzleien und im Ordnungs- und Bauamt der Stadt Heppenheim. Nach dem Studium der Theologie, wo er 2013 promovierte, war er bei der evangelischen Landeskirche tätig, zuletzt von 2019 bis zum 24. März 2024 als geschäftsführender Pfarrer der Peter- und Paulskirche Köngen. Der Amtsantritt als Köngens Bürgermeister erfolgte am 1. Juni, gewählt ist Scholz für acht Jahre.