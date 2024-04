Ehemalige Zwangsprostituierte berichtet: Gejagt, gefoltert und zum Anschaffen gezwungen

1 Nadine Jüngling wird immer noch von einer Rockergruppe bedroht – aber sie flüchtet nicht mehr. Foto: Andreas/ Reiner

Nadine Jüngling war fast 20 Jahre lang Zwangsprostituierte. Die Geschichte einer Frau aus dem Kreis Esslingen, die Furchtbares durchlitten hat und nun versucht, ein normales Leben zu führen.











Wenn sie nasse Erde riecht, kommt bei Nadine Jüngling dieses Gefühl wieder: Wie sie im Wald vergraben liegt und die Erde schwer auf den Körper drückt, wie die Kälte jede Ader durchdringt, wie sie überall am Körper Tierchen krabbeln spürt. Wie sie versucht, Luft durch einen Strohhalm – ihre einzige Verbindung an die Oberfläche – in ihre Lungen zu ziehen, panisch, in Todesangst, knapp vor dem Ersticken.