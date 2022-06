Messerangriff an Esslinger Grundschule Tatverdächtiger gefasst – Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren

Nach einer Messerattacke an der Esslinger Katharinenschule hat sich am späten Freitagabend in Stuttgart ein 24-Jähriger der Polizei gestellt. Am Samstag wird entschieden, ob der Mann in Untersuchungshaft genommen wird.