1 Das lettische Liederfest, das 1947 in Esslingen stattfand, markierte einen Höhepunkt im kulturellen Leben der damaligen Flüchtlinge. Foto: privat

Esslingen beherbergte nach dem Zweiten Weltkrieg eine große lettische Flüchtlingskolonie. Ein neues Buch blickt auf diese Zeit zurück und beschreibt das Leben der damaligen Geflüchteten in der Stadt.















Mehr als 6000 Letten lebten nach dem Zweiten Weltkrieg in Esslingen und begründeten dort die größte lettische Flüchtlingskolonie in Westdeutschland. Manche blieben, andere kehrten in ihre Heimat zurück oder suchten anderswo in der Welt ein neues Zuhause. Die Erinnerung an ihre Zeit in Esslingen ist für viele sehr lebendig. Wie schon vor fünf Jahren kamen im vergangenen Juni erneut Letten aus 14 Ländern zu einem Tanz- und Liederfest in Esslingen zusammen, um ihre Kultur zu pflegen und Erinnerungen auszutauschen. Wie wichtig die Stadt für viele geworden ist und wie reich das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Letten nach 1945 in Esslingen war, zeigt ein Buch unter dem Titel „Erinnerungen an Esslingen“, das in Riga erschienen ist und nun auch ins Deutsche übersetzt wurde.