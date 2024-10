Ehemalige Karstadt-Filiale in Esslingen: Abbauarbeiten in der Innenstadt

Abbauarbeiten in der Innenstadt

Ehemalige Karstadt-Filiale in Esslingen

1 Seit Beginn der Woche wird die Fluchttreppe mithilfe eines Krans abgebaut. Foto: Roberto Bulgrin

Die Fluchttreppe und die provisorische Warenanlieferung an der ehemaligen Esslinger Karstadt-Filiale waren vielen schon lange ein Dorn im Auge. Denn benötigt worden waren die unansehnlichen Anbauten nicht mehr. Jetzt sind Arbeiter angerückt.











Die Fluchttreppe an der ehemaligen Karstadt-Filiale in der Esslinger Bahnhofstraße und die provisorische Warenanlieferung in der Martinstraße waren vielen schon lange ein Dorn im Auge. Spätestens seit der Schließung des Warenhauses wurde immer wieder auf den Abbau der unansehnlichen Anbauten gedrängt. Diese waren im Jahr 2017 installiert worden, um den Betrieb der Karstadt-Filiale während der geplanten Baustelle auf dem rückwärtigen Parkplatz sicherzustellen. Der Baustart verzögerte sich jedoch immer wieder – bis heute. Seit Anfang der Woche läuft nun der Abbau der Provisorien, der wohl einige Tage andauern wird.