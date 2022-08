Santiano-Sänger Björn Both Die Seemänner ziehen in die Kälte

Santiano stellen am 21. September in Stuttgart ihr neues Album „Wenn die Kälte kommt“ vor. Frontmann Björn Both verspricht eine arktische Show, sagt, welche Lehren die Musikszene aus der Pandemie ziehen sollte und warum er Zusammenhalt für elementar hält.