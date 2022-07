eEconic in Wörth

Das Sonderfahrzeug „eEconic“ von Daimler Truck geht in Serie. Das Müllentsorgungsfahrzeug läuft mit Elektromotor. Der erste Käufer der Fahrzeuge sitzt allerdings nicht in Deutschland.















Der Lkw-Produzent Daimler Truck bringt mit dem eEconic seinen zweiten elektrischen Lastwagen in Serie auf die Straße. Das Spezialfahrzeug für Entsorgungsbetriebe werde ab sofort im größten Montagewerk Wörth vom Band laufen, wie der Nutzfahrzeughersteller am Freitag mitteilte. Der erste Kunde ist ein Entsorgungsunternehmen in Dänemark.

Es ist das zweite E-Fahrzeug nach dem Lkw eActros, der bei mittlerer Reichweite für den städtischen Verteilerverkehr geeignet ist. Wie dieser werde der eEconic drei Mal so viel Kosten wie die bisher üblichen konventionellen Diesellaster. Eine Batterieladung soll für eine volle Schicht des Abfallsammlers, die in der Regel nicht über 100 Kilometer hinausgeht, reichen.

Elektro-Spezial-Fahrzeug ist vielseitig einsetzbar

„Gerade im Hinblick auf Großstädte besteht der Bedarf nach leisen, sauberen und sicheren Logistik- und Entsorgungslösungen“, sagte Ralf Forcher, Chef der Sparte Special Trucks. Zahlen zum erwarteten Absatz nannte er nicht. Abgesehen von Müllfahrzeugen kann der eEconic auch als Feuerwehrfahrzeug dienen oder zur Beladung von Flugzeugen.

Im Mercedes-Benz Werk Wörth wurden mittlerweile 2700 der rund 10.000 Beschäftigten für die Herstellung von Hochvolt-Elektrofahrzeugen umgeschult. Daimler Truck will bis 2039 in Europa ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge verkaufen.